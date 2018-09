Jella Lauwens (22) uit Londerzeel is vrijdagavond omgekomen tijdens een zwaar verkeersongeval op de E17. Jella speelde in de eerste klasse van het Belgische vrouwenvoetbal. Haar club, Svelta Melsele, reageerde met een emotioneel persbericht. De wedstrijd van zondag wordt uitgesteld.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk, maar vrijdagavond is een vrachtwagen op de E17 richting Antwerpen ingereden op een personenwagen ter hoogte van de snelwegparking in Kalken ...