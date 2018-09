Fans Kimi Raikkonen starten petitie om hem bij Ferrari te houden

Fans van Kimi Raikkonen zijn een petitie begonnen om de Fin ook na het huidige seizoen in de Formule 1 te houden.

Kimi Raikkonen dreigt eind dit seizoen zijn racezitje bij Ferrari aan Charles Leclerc te moeten afstaan. Dit zorgt voor heel wat commotie bij de fans, niet alleen bij de fans van de Fin zelf maar ook in de Formule 1.

Fans van KimI Raikkonen zijn een petitie begonnen om Raikkonen ook volgend jaar nog voor Ferrari te laten rijden. Op het moment van schrijven werd de petitie op korte tijd al meer dan 53 000 keer ondertekend.

Grote vraag is of de petitie veel zal uithalen. Volgens de laatste speculaties zou de deal met Charles Leclerc rond zijn en is het nog maar een kwestie van tijd alvorens officieel bekend wordt gemaakt dat Leclerc in 2019 voor Ferrari zal rijden.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: