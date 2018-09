Stannard soleert naar de zege in Ronde van Groot-Brittannië

Brussel - Ian Stannard (Sky) heeft voor eigen volk de zevende rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Brit soleerde na 215,6 km, van West-Bridgford naar Mansfield, naar de zege. Bijna 1 minuut later finishte de Duitser Nils Politt (Katusha-Alpecin) als tweede, de Italiaan Giovanni Carboni (Bardiani-CSF) werd op 3:09 derde. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) blijft leider met 17 tellen voorsprong op de Nederlander Wout Poels (Sky).

Na de koninginnenrit van vrijdag stond in principe een etappe voor sprinters op het programma. Een vroege vlucht leek weinig kans te maken, desalniettemin sprongen toch vijf jongens weg uit het peloton: Nils Politt (Katusha), Ian Stannard (Sky), Giovanni Carboni (Bardiani), Alex Paton (Canyon Eisberg) en Mark McNally (Wanty-Groupe Gobert).

Het peloton liet begaan en gunde hen zelfs een bonus van 8:30. Het was Quick-Step Floors dat voor leider Alaphilippe de wedstrijd controleerde en weinig steun kreeg. Pas op 75 km van het eind begon het te dagen dat zes minuten bonus best wel veel was. De achtervolging begon, maar te weinig georganiseerd.

Vooraan lieten Politt en Stannard intussen hun metgezellen achter, finaal zou de Brit op 10 km van het eind ook bij de Duitser wegrijden. Politt gaf zich niet meteen gewonnen, lange tijd schommelde zijn achterstand rond de tien seconden, maar uiteindelijk kraakte hij toch en soleerde Stannard naar de zege.

Het was voor de 31-jarige meesterknecht van Team Sky zijn eerste zege van het seizoen, zijn zevende profzege in zijn carrière. De Brit is vooral bekend in België door zijn twee overwinningen in Omloop Het Nieuwsblad (2014 en 2015).