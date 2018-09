SK Lommel niet verder dan 1-1 gelijkspel tegen OHL

De kansen waren in de eerste helft voor Lommel, maar het was Leuven dat via een mooi kopbaldoelpunt van Kehli op voorsprong klom. Na de pauze dreef de thuisploeg de druk nog op en na een overtreding van Fabre op Rocha scoorde de Lommelse topscorer de gelijkmaker vanop de stip: 1-1. SK drong in de slotminuten nog fel aan, maar OHL haalde met dichtgeknepen billen het einde.