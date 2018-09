Nino Schurter zevende keer wereldkampioen. Limburgers Jens Schuermans en Kevin Panhuyzen 17de en 19de

Nino Schurter is voor de zevende keer in zijn carrière wereldkampioen XCO bij de mannen elite geworden. Dat is een absoluut record. Nooit deed iemand beter. De Zwitser reed van start tot finish aan de leiding. Hij deed dat tot in de laatste ronde met de Italiaan Gerhard Kerschbaumer, die zilver pakte. Mathieu van der Poel moest vrede nemen met het brons.

Ook nu weer dolle taferelen langs het parcours. Meer dan 24.000 toeschouwers vandaag en 40.000 over de vier dagen, dat is ongezien. Het kan alleen maar in het mountainbike gekke Zwitserland.

Nino Schurter verwende meteen zijn publiek door er als een speer van door te gaan. Hij kreeg na twee ronden het gezelschap van Gerhard Kerschbaumer. Samen hadden ze dit seizoen al vaak vooraan gereden in de wereldbekerwedstrijden. Kerschbaumer werd driemaal tweede en won in Andorra. Schurter pakte dit jaar ook voor de zesde keer de eindwinst in de wereldbeker. Mathieu van der Poel moest zijn gouden ambities opbergen nadat hij in de start was opgehouden.

De Nederlander reed de hele race in de achtervolging. Eerst in het gezelschap van Vogel, Carod, Litscher, Marotte en Daniele Braidot. Vanaf halfkoers als derde. Hij naderde nog tot op 20 seconden, maar vormde eigenlijk geen bedreiging voor het leidende duo.

Die bleven vooraan tempo maken en het talrijk opgekomen publiek schreeuwde publieksheld Schurter naar voor. Intussen hielden de Belgen ook knap stand in en rond de top-20. Schuermans bleef rond de 17de positie hangen en kwam uiteindelijk ook op die plaats over de streep. ‘Ik kon vandaag niet beter. Dat was het hoogst haalbare vandaag. Maar het is mooi, niet? Het hele seizoen heb ik constant gereden en zat ik in de wereldbekers ook rond deze plaats. Ik ben tevreden over mijn seizoen en ga deze winter weer hard werken voor volgend seizoen. Stilaan mogen we ook van Tokio gaan dromen. Het is nog lang, twee jaar, maar toch moeten we ermee bezig zijn,’besloot de Belgische kampioen.

Kevin Panhuyzen spurtte naar een negentiende plaats na een fotofinish. Hij glunderde na de aankomst. ‘Ik ben heel tevreden met deze plaats natuurlijk. Sinds juli gaat het in stijgende lijn. We werken nu naar de Spelen toe. Ik hoop dat Jens en ik kunnen gaan. Het is altijd een doel. We moeten daarvoor wel bij de zeven besten geraken in de landenrangschikking. Momenteel staan we achtsten op 50 punten van de zevende. Maar we kunnen volgend jaar natuurlijk nog opschuiven. Twee Limburgers naar de Spelen, dat is nog nooit gebeurd. Volgend jaar wil ik rustig verder groeien,’vertelde Panhuyzen. (ebh)

Uitslag:

1. Nino Schurter (Zwi) in 1u29’21”

2. Gerhard Kerschbaumer (Ita) op 11”

3. Mathieu van der Poel (Ned) 1’14”

4. Henrique Avancini (Bra) 1’53”

5. Florian Vogel (Zwi) 1’54”

6. Mathias Flückiger (Zwi) 2’00”

7. Titouan Carod (Fra) 2’16”

8. Jordan Sarrou (Fra) 2’38”

9. Daniele Braidot (Ita) 2’45”

10. Thomas Litscher (Zwi) 3’04”

11. Stephane Tempier (Fra) 3’36”

12. Luca Braidot (Ita) 3’44”

13. Andri Frischknecht (Zwi) 3’47”

14. Maxime Marotte (Fra) 4’02”

15. Howard Grotts (VS) 4’24”

16. Ondrej Cink (Tsj) 4’25”

17. Jens Schuermans 4’30”

18. Carlos Coloma (Spa) 4’30”

19. Kevin Panhuyzen 4’31”

20. Jan Skarnitzl (Tsj) 4’31