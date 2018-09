Armeense tieners zijn terecht, en mogen in Nederland blijven

De weggelopen kinderen Lili en Howick zijn zaterdagmiddag teruggevonden. Waar ze zijn aangetroffen, is niet bekend, meldt Flip Schüller, de advocaat van de kinderen. De tieners kwamen boven water nadat de Nederlandse staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers, zaterdagmiddag had besloten dat ze in Nederland mogen blijven.

De twee zouden zaterdag op het vliegtuig worden gezet naar Armenië, maar waren in de nacht van vrijdag op zaterdag weggelopen vanaf een adres in het Gelderse Wijchen. Zij waren op dat moment volgens de politie bij hun grootouders om afscheid van hen te nemen.

Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid draaide de beslissing tot uitwijzing zaterdagochtend op de valreep terug: ‘In de zaak van de kinderen Lily en Howick heeft de Nederlandse overheid samen met de Armeense autoriteiten alles gedaan wat mocht worden verwacht om een solide opvang in Armenië te regelen. Armenië is een veilig land waar de kinderen met hun moeder kunnen worden herenigd’, aldus het ministerie.

‘Actuele ontwikkelingen die zich in deze zaak de afgelopen uren hebben voorgedaan, hebben er echter toe geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd. De staatssecretaris heeft daarom, alles overwegend, beslist dat de kinderen in Nederland mogen blijven.’

Opluchting in politiek

De beslissing van de Nederlandse staatssecretaris Mark Harbers kan bijna Kamerbreed op instemming rekenen.

‘Eindelijk! De boodschap die heel Nederland al dagen roept, is overgekomen. Lili en Howick blijven thuis’, twittert GroenLinks-leider Jesse Klaver. ‘Toch nog een hart’, aldus Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS.

Ook bij de coalitiepartijen vindt de staatssecretaris steun. ‘Soms moet je zacht zijn’, vindt Michel Rog (CDA). ‘Blij dat Harbers alsnog zijn discretionaire bevoegdheid heeft gebruikt.’ D66-leider Alexander Pechtold is eveneens verheugd. ‘Het welzijn van de kinderen dreigde vandaag in gevaar te raken, dat staat uiteindelijk voorop.’

‘Fantastisch nieuws dat Lili en Howick in Nederland mogen blijven. We zijn heel blij dat staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid tot inkeer is gekomen en heeft besloten dat de kinderen niet uitgeleverd worden aan Armenië’. Dat zegt Patricia Scholtes, de advocate die de belangen van de kinderen van 12 en 13 jaar oud behartigt.

De Armeense moeder, die al naar Armenië is uitgezet, kwam in 2008 naar Nederland met de twee peuters. Haar asielaanvraag werd telkens afgewezen. Lili en Howick spreken amper Armeens.