Kittel zet punt achter rampseizoen

Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) houdt dit seizoen voor bekeken. Dat bevestigde de Duitse wielrenner op zijn Facebookpagina. “De oorzaken voor het feit dat ik me slecht voel op de fiets zijn niet zo makkelijk te benoemen. Het gaat gelukkig niet om een virus, maar mijn lichaam heeft alleszins rust nodig”, aldus Kittel. “Ik ga het enkele weken rustig aan doen en kruip dan weer de fiets op.”

Kittel had eind augustus in de eerste etappe van de Ronde van Duitsland opgegeven omdat hij zich niet lekker voelde. Ook voor de Ronde van Groot-Brittannië, die op 2 september van start ging, zegde de Duitser af. In de Ronde van Frankrijk moest hij vroegtijdig vertrekken nadat hij in een bergrit op te grote achterstand binnenkwam.

De Duitse topsprinter kon in 2018 enkel twee etappezeges in de Tirreno-Adriatico op zijn erelijst bijschrijven.