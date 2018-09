Mathieu van der Poel heeft op het WK mountainbike in het Zwitserse Lenzerheide een bronzen medaille gepakt. Het goud was voor de ongenaakbare en zevenvoudig wereldkampioen Nino Schurter. De Zwitser pakte in eigen land al zijn vierde wereldtitel op een rij. De Italiaan Gerhard Kerschbaumer werd tweede.