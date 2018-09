Simon Yates slaat dubbelslag op moordende slotklim: Brit pakt spectaculaire ritzege én rode leiderstrui in Vuelta

Simon Yates heeft de veertiende etappe in de Vuelta gewonnen. De Brit won de rit met aankomst op de moordende Les Praeres: hij hield op de finishlijn twee tellen over op Miguel Angel Lopez en Alejandro Valverde. Yates neemt door zijn ritzege opnieuw de rode leiderstrui over van Jesus Herrada.

Gisteren werd België nog verwend met maar liefst acht aanwezigen in de vroege vlucht, vandaag was het iets schaarser gesteld. Met Lotto Soudal-renner Thomas De Gendt was er “slechts” één landgenoot mee in de vlucht van de dag. De Semmerzakenaar verkeerde wel in goed gezelschap: hij trok op avontuur met Michal Kwiatkowski (Team Sky), Michael Woods (EF Education First-Drapac), Ivan Garcia (Bahrein-Merida), Nicolas Roche en Brent Bookwalter (allebei BMC).

Bergpunten

De missie van De Gendt werd al snel duidelijk: bergpunten rapen. Met vijf hellingen - drie van eerste categorie, één van tweede en één van derde - leende het parcours zich daar perfect toe. De aankomst lag bovendien op de steile Les Praeres, een onding met stukken aan bijna 20% hellingsgraad en op het einde zelfs enkele onverharde stroken. Geen makkelijke opdracht om tot op de top voorop te blijven, maar het zestal ging de uitdaging aan.

#LaVuelta18 is al de hele dag LIVE te zien via de Eurosport Player, maar nu ook op Eurosport 1. En dit is de stand van zaken

De Gendt pakte op de Puerto de San Isidro (2de categorie) de volle buit en zou dat nadien ook op de Alto de la Colladona en Alto de la Mozqueta - allebei 1ste categorie - nog eens overdoen. Goed voor 25 bergpunten, waarmee De Gendt tot op slechts 10 puntjes van bergtruidrager Luis Angel Maté (Cofidis) naderde. Diezelfde Maté hield zich vandaag afzijdig en moest zelfs even bij de Vueltadokter passeren voor een puffertje.

Verschroeiend tempo

Het peloton gaf het sterke zestal nooit echt veel ruimte. Het tempo lag verschroeiend hoog in Asturië, de leiders kregen een maximale voorsprong van vier minuten. Toch gaven ze zich niet zomaar gewonnen. Onder impuls van de sterke De Gendt en snelle daler Kwiatkowski bleef hun voorsprong grotendeels overeind. Tot op 40 kilometer van de finish het noodlot toesloeg voor De Gendt. Op een hellende strook liep de ketting van onze landgenoot van zijn fiets. Achtervolgen was de boodschap. Dat gold ook voor Michael Woods, die in een afdaling tegen de grond smakte en ei zo na werd overreden door een motard.

Ooof.



Michael Woods crashes - but it could have been a whole lot worse...

Ivan Garcia had zich intussen ook laten uitzakken voorin om in de achtergrond samen met zijn teamgenoten oorlog te maken voor kopman Ion Izagirre. Het gevolg was een scheur in de favorietengroep waarbij onder meer rode trui Jesus Herrada (Cofidis) zich liet verrassen. Ervaren rot Alejandro Valverde (Movistar) was uiteraard wél attent, terwijl Vincenzo Nibali in de afdaling het tempo met een ruk de hoogte in jaagde voor Izagirre. Intussen dook Louis Meintjes (Team Dimension Data) even de afgrond in, maar de Zuid-Afrikaan zat gelukkig al snel weer op de fiets.

'That could have been very nasty'



A battered Louis Meintjes crawls out the trees after crashing at #LaVuelta18

Helemaal voorin had ook BMC-duo Bookwalter en Roche intussen moeten lossen, waardoor Michal Kwiatkowski als eenzame leider overbleef. Net voor het opdraaien van de slotklim naar Les Praeres was het verhaal van de voormalige wereldkampioen echter uit.

Kruijswijk opent de debatten

Op de slotklim was het Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) die de debatten opende. Hij kreeg de Movistar-tandem Richard Carapaz-Alejandro Valverde achter zich aan, terwijl Izagirre moest lossen. Kruijswijk versnelde op 2,8 kilometer van de finish een tweede keer. Enkele honderden meters verderop voegden Valverde en diens jonge landgenoot Enric Mas (QuickStep Floors) zich bij de Nederlander. Ook Simon Yates (Mitchelton-Scott), Thibaut Pinot (FDJ) en de Colombianen Rigoberto Uran (EF Education First-Drapac), Nairo Quintana (Movistar) en Miguel Angel Lopez (Astana) kwamen aansluiten. Quintana en Lopez gingen er even samen vandoor, maar kwamen niet echt weg.

Of zo leek het toch. Met een tweede versnelling nam Quintana weer wat meer afstand, terwijl Lopez volgde. Vanuit de achtergrond kwam er een aanval van Yates, waarna het zestal weer samenkwam. Het signaal voor Pinot om het ook even te proberen op een vlakker stuk, maar de Fransman kwam niet weg. Yates slaagde daar wel in bij zijn tweede aanval. De Brit, eerder dit jaar al drievoudig ritwinnaar in de Giro, hield het tot op de meet vol. Al was het zeer nipt: Lopez, Valverde, Pinot en Quintana finishten op slechts enkele seconden.

Simon Yates is back in



A glorious late burst from the Brit sees him move top in the GC #LaVuelta18

Yates, die eerder al drie ritten in het rood zat, neemt die leiderstrui nu opnieuw over. Leider Jesus Herrada liet zich immers verrassen en finishte op meerdere minuten van de favorieten. Morgen kan de Brit alweer aan de bak, want dan wacht de renners alweer een loodzware hellende aankomst. Dit keer is de finishlijn getrokken op de bekende Lagos de Covadonga. En daarvoor liggen nog twee hellingen van eerste categorie te wachten op het peloton. Bekijk hier het ritprofiel!

Uitslag etappe 14:

1. Simon Yates (GBr/MTS) de 171km in 4u19:27

2. Miguel Angel Lopez (Col/AST) op 0:02

3. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:02

4. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:05

5. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:07

6. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 0:11

7. Enric Mas (Spa/QST) 0:19

8. Rigoberto Uran (Col/EFD) 0:27

9. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:37

10. Fabio Aru (Ita/UAD) 0:39

Stand na etappe 14:

1. Simon Yates (GBr/MTS) de 2345,9km in 59u11:18

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 0:20

3. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:25

4. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 0:47

5. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 01:23

6. Rigoberto Uran (Col/EFD) 01:28

7. Ion Izagirre (Spa/TBM) 01:40

8. Enric Mas (Spa/QST) 01:47

9. Tony Gallopin (Fra/ALM) 01:55

10. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 02:08