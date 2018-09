Waarom meer dan 2.000 studenten op de extreemrechtse Dries Van Langenhove stemden

Bij de verkiezingen voor de raad van bestuur dit jaar haalde Dries Van Langenhove 2.703 stemmen. Dat is 6 procent van de totale studentenpopulatie, maar wel een kwart van de uitgebrachte stemmen. Verrechtsen de studenten of werden ze bewust gemanipuleerd?

Meer lesopnames. Minder betutteling, groepswerken en deadlines. Een herwaardering van de diploma’s. Dat waren de kernpunten van het programma waarmee Dries Van Langenhove een zitje wilde bemachtigen in de raad van bestuur. Het bleek een schot in de roos. In mei 2018 eindigde hij tweede in de stembusslag met 2.703 kiezers. Ruim duizend stemmen meer dan bij de verkiezingen in 2016, toen hij met 1.560 stemmen ook het op één na hoogste aantal stemmen achter zich kon scharen.

Leugens en intimidatie

Die prestatie is het gevolg van een uitgekiende en dure campagne, zeggen medestudenten. “Hij speelde het heel slim”, zegt rechtenstudent Louise Cooman (20), tevens lid van de raad van bestuur. “In auditoria bleef hij ver weg van vrouw­onvriendelijke of racistische praat en promootte hij alleen thema’s die hard leven bij studenten. Tegelijk verspreidde hij leugens over andere kandidaten en probeerde hij ons te intimideren, ja, zelfs bang maken.”

Anderen vertellen dat Van Langenhove zijn kas liet spijzen door de ondernemerswereld en zo peperdure flyers en gesponsorde berichten op sociale media kon verspreiden. Kandidaten voor de raad van bestuur krijgen per duo 500 euro van de UGent om campagne te voeren. “Met dat geld kon Van Langenhove onmogelijk zo’n grootste campagne opzetten”, zegt Onno Vandewalle, student politieke wetenschappen. “Hij haalde extra middelen elders. Het is geen toeval dat hij lezingen geeft aan leden van de Marnixring.”

Michiel Haegeman, student en ook lid van de raad van bestuur: “Tijdens zijn verkiezingscampagne kwamen zijn politieke ideeën niet echt tot uiting. Ik kan me dus inbeelden dat heel wat studenten voor hem gestemd hebben zonder écht te weten waar hij voor staat.”

Niet serieus genomen

Op de bestuursvergaderingen kwam van Langenhove wel voor zijn rechtse gedachtegoed uit, al hield hij zich volgens bestuurslid en vakbondsafgevaardigde Tim Joosen meestal op de achtergrond. “Ik heb hem maar een à twee keer weten tussenbeide komen. Nooit over echte onderwijsaangelegenheden of zaken die de studenten aanbelangen. Wel over variapunten. Toen de UGent een eredoctoraat uitreikte aan Angela Merkel, bijvoorbeeld, keurde Van Langenhove dat af omdat zij “de poorten naar Europa had opengezet”. En hij veroordeelde ook de brief die alle rectoren hadden gestuurd om te pleiten voor meer menselijkheid naar aanleiding van de dood van het kleutertje Mawda. Maar echt serieus genomen werd hij niet in het college. Zijn imago had al een flinke deuk gekregen.”

Meer regels?

Velen vragen zich af of de universiteit al vroeger had moeten ingrijpen. Van Langenhove was al eerder in de fout gegaan. De ombudsdienst van de UGent kreeg verschillende klachten binnen. Onder anderen van doctoraatsstudent Dorien Vanden Boer, die het slachtoffer werd van online pesterijen toen ze een evenement voor vrouwenrechten organiseerde. Waarom werd toen niet ingegrepen? “Te weinig bewijzen”, aldus rector Van de Walle. “Ik was het eerder al grondig met hem oneens maar voor ons blijft de vrije meningsuiting een grondrecht. Maar wat we in Pano hebben gezien, weegt zwaar genoeg door om nu toch in te grijpen.”

Zullen kandidaten voor de raad van bestuur in de toekomst dan ook beter gescreend worden? Of volgen er strengere regels voor het verloop van de kiescampagne voor de raad van bestuur? “Neen”, aldus Vandewalle, die zegt niks te weten over eventuele extra financiering van Van Langenhove. “Het is goed dat studenten hun eigen vertegenwoordigers kunnen aanduiden. We gaan dat niet inperken. Er komen ook geen screenings. We willen aan zo veel mogelijk mensen de kans geven om aan de verkiezingen deel te nemen.”

