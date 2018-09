In Londen is maandag een groep fietsers ontsnapt aan de dood. De sporters waren aan het wachten tot het verkeerslicht op groen sprong, maar toen dat gebeurde passeerde er net een vrachtwagen. Het scheelde geen haar of de chauffeur had alle fietsers omver gereden.

Hoe het komt dat de chauffeur de verkeerslichten negeerde of niet had gezien, is niet geweten. Gelukkig kon de bestuurder wel net op tijd stoppen en raakte er zo niemand gewond.