Modehuis eert overleden Kate Spade tijdens New Yorkse modeweek

De modewereld moest in juni onverwacht afscheid nemen van Kate Spade, die zich van het leven beroofde na een jarenlange strijd tegen depressie en angststoornissen. De handtassenontwerpster werd tijdens de modeweek van New York door haar modehuis op een prachtige manier herdacht.

Voor het eerst sinds haar dood moet het New Yorkse modelabel het tijdens de modeweek zonder Kate Spade stellen. In juni werd de ontwerpster dood teruggevonden in haar flat, nadat ze geheel onverwacht zelfmoord had gepleegd. De handtassenontwerpster, die vooral bekend stond om haar kleurrijke handtassen, was toen slechts 55 jaar. Dat ze bij haar modelabel nog lang niet vergeten is, werd duidelijk gemaakt tijdens hun eerste modeshow.

Niet enkel verwees de collectie met zijn pasteltinten, bloemen en pailletten naar de bekende stijl van de ontwerpster, de talrijke aanwezigen vonden op hun stoel ook allemaal een klein kaartje met de tekst: "Overal waar ze ging, liet ze een sprankeling achter".