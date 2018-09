Bizar Vuelta-incident met Teuns krijgt staartje: Nederlander moet opgeven, rennersvakbond dient protest in

Het bizarre incident na de twaalfde rit in de Vuelta, waarbij Limburger Dylan Teuns (BMC), Dylan van Baarle (Team Sky) en ritwinnaar Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) vlak na de finish in botsing kwamen met een official, krijgt een staartje. Van Baarle ondervindt te veel lichamelijke hinder van het ongeval en is in de veertiende etappe van zaterdag niet meer gestart. De rennersvakbond heeft protest ingediend tegen de official, die de Vuelta intussen verlaten heeft.

Het liep donderdag tijdens de aankomst in het Galicische Mañón stevig fout meteen na de finish, toen een onoplettende official vlak na de finishlijn de weg overstak en wegrende, met zijn rug naar de renners gekeerd. Ritwinnaar Geniez botste vol op de man, waarna Van Baarle ook eroverheen dook en Teuns maar net aan een gelijkaardig lot kon ontsnappen. Van Baarle reed gisteren nog de loodzware dertiende etappe uit, maar moet nu toch noodgedwongen uit de Spaanse rittenwedstrijd stappen.

Foto: Photo News

De Nederlander heeft vooral last van gekneusde ribben en zijn rechterlies, waar hij volgens teamdokter Neil Heron een bloeduitstorting heeft. Van Baarle heeft daarnaast ook last van diepe schaafwonden. “Ik kan moeilijk stappen. Ik hoopte dat ik door de behandeling afgelopen nacht me wat beter zou voelen, maar de pijn is hetzelfde gebleven. Het heeft geen nut om zo verder te fietsen”, vertelde de onfortuinlijke Van Baarle op de website van zijn ploeg Team Sky.

Voor Van Baarle komt de botsing mogelijk ongelegen, want hij zal voor Nederland deelnemen aan het WK tijdrijden. Hij gaf wel aan dat het “met een dagje rust hopelijk weer beter zal gaan.” Intussen heeft de rennersvakbond via voorzitter Gianni Bugno protest ingediend tegen de roekeloze Vuelta-official, die intussen de wedstrijd heeft verlaten. De man kwam zelf ook niet zonder schrammen weg van het incident: door de botsing met Geniez moest hij met een omzwachteld hoofd naar huis.