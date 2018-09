Mannen navigeren toch niet beter dan vrouwen

Veel mannen zijn overtuigd dat ze beter kunnen navigeren dan vrouwen, maar wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat dit helemaal niet klopt. Hieruit blijkt dat mannen en vrouwen identieke scores behalen wat betreft hun navigatievaardigheden.

Uit het onderzoek van de Universiteit van Leiden blijkt dat je geslacht niet bepaalt of je al dan niet sterk bent in navigatie. Zo maken de studieresultaten resoluut komaf met het hardnekkige cliché dat mannen beter kunnen navigeren dan vrouwen. Aan het onderzoek namen maar liefst ruim 8.000 proefpersonen deel. Zij moesten in een onbekende omgeving hun weg vinden aan de hand van een digitaal spel.

En wat bleek? Mannen en vrouwen haalden volgens neurowetenschapper Ineke van der Ham in Nieuws en Co bijna identieke scores. Het onderzoek toonde daarentegen wel aan dat leeftijd een bepalende factor is. Vanaf je veertigste zouden je navigatievaardigheden er toch op achteruit beginnen gaan.