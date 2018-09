Drugsdealer krijgt 26.000 jaar om boete te betalen

Antwerpen -

Goed nieuws: over 26.000 jaar is de geldboete en de verbeurdverklaring van een in 2016 veroordeelde drugsdealer integraal afbetaald. Absurdistan natuurlijk, nadat “de man van 6,4 miljoen euro” een deal kon maken met de FOD Finan­ciën om maandelijks twintig euro af te betalen. “Het is in ons land doodsimpel om aan je opgelegde geldboete te ontsnappen”, zeggen speurders en magistraten.