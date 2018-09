30 appartementen, drie winkels en kantoren: oud gerechtshof krijgt complete make-over

Hasselt -

Het oude gerechtshof op de Hasseltse Havermarkt, een van de meest monumentale gebouwen in de stad, krijgt in de komende drie jaar een compleet ander uitzicht en bestemming. Ook het aanpalende pand De Crone zit mee in de plannen, die Tans Group zal realiseren. Op de bovenverdieping komen zo’n 30 appartementen en onderaan drie winkels waaronder een horecazaak en de kantoren van Tans en Kolmont. De historisch waardevolle gevels en daktorentjes blijven behouden. “We zijn erg blij dat een Hasseltse ontwikkelaar dit gebouw van de nationale overheid kon kopen”, zegt schepen Tom Vandeput (CD&V). “De herbestemming biedt een mix van wonen, kantoren, winkels en horeca, een absolute meerwaarde voor Hasselt.”