Piloot laat veertig pizza’s leveren voor passagiers in vliegtuig met vertraging

De piloot had voor de 159 passagiers van vlucht 2354 van American Airlines een grote bestelling geplaatst bij de lokale pizzakoerier Papa John. Hij liet maar liefst veertig pizza’s leveren op het vliegveld.

De gezagvoerder ging nadien zelf met de maaltijden naar de wachtende passagiers. Luchthavenmedewerker Josh Raines kon er een filmpje van maken. “Wat een man, wat een man”, is daarop te horen. “Ik geloof niet dat ik zoiets al ooit gezien heb.”

@AmericanAir The Captain of Flight 2354 bought pizza for everybody who was stuck in Wichita Falls Regional airport after a weather diversion. I don’t think I’ve seen this before. pic.twitter.com/sLmo76ckUB