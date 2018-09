Britse pers prijst Rode Duivels de hemel in: “De moordmachine van Martinez”

De Rode Duivels schitterden gisteren in Glasgow, zoals we dat na het briljante WK ook wel hadden mogen verwachten. Thuisploeg Schotland werd met duidelijke cijfers ingeblikt. Onze nationale ploeg kreeg daarvoor massale lofbetuigingen van de Britse pers, die tegelijkertijd zeer hard is voor The Tartan Army. Van “Het werd een echte Hampden-horrorshow” tot “Godzijdank was het slechts een blitzbezoek”: een overzicht van wat de Britse media over de partij te zeggen had.