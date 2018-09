Rapster Cardi B wordt buitengezet door security, nadat ze haar rivale met een schoen te lijf gaat

De rivaliteit tussen Cardi B en Nicki Minaj is op vrijdagavond behoorlijk op de spits gedreven. Na een felle woordenwisseling tussen de dames tijdens een feestje van het tijdschrift Harper's Bazaar is Cardi B uiteindelijk door de security buitengezet. De rapster had immers geprobeerd om haar schoen naar Nicki Minaj te gooien.

Op vrijdagavond werd rapster Cardi B door het securityteam van Harper's Bazaar naar buiten geëscorteerd toen een woordenwisseling met Nicki Minaj uitmondde tot een verhitte discussie met handtastelijkheden. Volgens getuigen stapte Cardi B op agressieve wijze op haar rivale af om haar te confronteren met de leugens die ze over haar verspreidde. Naar verluidt kon ze de gemene roddels over haar moederschap niet langer verteren.

Toen de situatie steeds meer verhit raakte, moest de security tussenbeide komen en slaagde die erin om Cardi B ervan te weerhouden om haar schoen naar haar rivale toe te gooien. Over het voorval doen echter verschillende versies de ronde. Wie nu echt van start ging met het eigenlijke gevecht is niet helemaal duidelijk.

Bij het verlaten van The Plaza Hotel in New York waar het feest doorging, werd de rapster gefotografeerd op blote voeten en met een flinke buil op haar voorhoofd. Volgens entertainmentzender TMZ kreeg de rapster tijdens de tumult een elleboogstoot tegen het voorhoofd van één van de securitymensen.