Amerikaans taekwondokampioen levenslang geschorst na beschuldigingen van seksueel misbruik

De Amerikaanse taekwondoka Steven Lopez, tweevoudig olympisch en vijfvoudig wereldkampioen, is door het US Center for SafeSport na een procedure van vier maanden levenslang geschorst na beschuldigingen van seksueel misbruik. De 39-jarige Lopez kan wel nog in beroep gaan tegen deze sanctie.

Volgens de krant Houston Chronicle wordt de atleet ervan beschuldigd in 2000 een seksuele relatie te hebben gehad met een veertienjarige adolescente, die hij vier jaar eerder al benaderd had. Daarnaast worden Steven Lopez en zijn broer Jean ook nog genoemd in een andere affaire. Vier voormalige atletes dienden in mei klacht in tegen Jean Lopez bij de Amerikaanse Taekwondofederatie en het Amerikaans Olympisch Comité. Zij beschuldigen hem van een reeks verkrachtingen tussen 1990 en het begin van de 21e eeuw, op momenten dat zij op stage of in competitie waren met het Amerikaanse team.

Deze zaak doet terugdenken aan het misbruikschandaal bij de Amerikaanse turnploeg, waarbij voormalig teamarts Larry Nassar zich schuldig maakte aan grootschalig seksueel misbruik van vrouwen en meisjes, onder wie verscheidene olympische kampioenes. Meer dan 160 vrouwen en kinderen beschuldigden hem van misbruik, Nassar werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 tot 175 jaar.