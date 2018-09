Geen zin om te poseren voor de foto? Zelfs Meghan Markle en prins Harry zijn het soms zat

Hoewel Meghan Markle en prins Harry volop genieten van hun koninklijke verplichtingen, is er toch één klein minpuntje aan verbonden. Het koppel houdt er blijkbaar niet van om voortdurend gefotografeerd en gefilmd te worden. Dit vertelde het stel aan een cameraschuw jongetje, toen ze tijdens het evenement WellChild Awards op dinsdag met hem op de foto moesten.

Prins Harry en Meghan Markle maakten op dinsdag hun opwachting tijdens de prijsuitreikingsceremonie WellChild Awards, die ernstig zieke kinderen in de bloemetjes zet. Het koppel sprak er met een aantal zieke kinderen en hun familieleden en prins Harry gaf er ook een hartverwarmende speech.

Tijdens hun gesprek met de cameraschuwe McKenzie en zijn moeder had het koppel het over één van de minpunten van hun leven in de schijnwerpers. Zo vertelde het koppel dat ze er zelf niet echt van houden om altijd en overal gefotografeerd en gefilmd te worden.

"Ze waren zo lief," vertelde de moeder van het vierjarige jongetje aan het tijdschrift Cosmopolitan. "Ze wisten dat hij schrik had van de camera's en daarop vertelden ze hem dat ze er zelf ook geen fans van waren. Meghan Markle en Prins Harry slaagden er ook in om hem met hun lieve complimentjes af te leiden. Mijn zoon zal dit nooit meer vergeten, ook al is hij slechts vier."