Anonieme donor geeft bijna 400.000 euro voor onderzoek naar pancreaskanker

Een anonieme donor heeft bijna 400.000 euro gegeven voor een klinisch onderzoek naar pancreaskanker. “We zijn zeer gelukkig met dit bedrag, want het is 90 procent van het volledige budget dat zal nodig zijn om het klinisch onderzoek naar pancreaskanker uit te voeren”, zegt Lydie Meheus, CEO van het Antikankerfonds. Het private fonds dat kankeronderzoek steunt, past de resterende 10 procent bij met andere donaties.

Het klinisch onderzoek, dat PROSPER heet, is ontwikkeld om pancreaskanker te bestrijden door bestaande medicijnen te hergebruiken.

Het onderzoeksteam kreeg onlangs groen licht om een bètablokker en een ontstekingsremmer te testen voor en na de operatie bij patiënten met pancreaskanker. Binnenkort worden 80 patiënten met pancreaskanker, die geschikt zijn voor een ingreep, gerekruteerd voor het fase II-onderzoek.

Hele slechte prognose

Pancreaskanker heeft een hele slechte prognose en een stijgende incidentie. Slechts 15 tot 20 procent van de meest voorkomende vorm van pancreaskanker kan worden geopereerd.

Bijna de helft van de patiënten hervalt binnen het eerste jaar na de ingreep, en slechts één op de vijf is na vijf jaar nog in leven. Het is duidelijk dat het aantal gevallen dat hervalt naar omlaag moet, zodat de overlevingskansen van de patiënten verbeteren.

Anoniem blijven

Het Antikankerfonds kent zijn donoren, maar respecteert hun wens om anoniem te blijven. “We houden hen op de hoogte over de voortgang van het onderzoek”, zegt CEO Lydie Meheus. “En we hopen tegen eind 2021 de eerste resultaten te hebben.”

Het fonds werkt samen met een Duitse expertengroep uit Heidelberg. Zij opereren verreweg de meeste gevallen van pancreaskanker in Europa.

“Wanneer uit eerste onderzoeksresultaten blijkt dat bestaande medicatie ook werkt bij kankerpatiënten, dan is het duidelijk dat de verdere ontwikkeling van dergelijke behandelingen een goedkope en snelle manier is tot een nieuwe behandeling voor patiënten in nood”, duidt Meheus. “We willen focussen op behandelingsopties die overlevingskansen en levenskwaliteit verhogen. Deze donatie toont dat we met voldoende budget snel kunnen reageren. Zo kunnen we sneller een oplossing tot bij de patiënt brengen.”