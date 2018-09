Eén e-mail startte mediastorm: een reconstructie van twee bewogen dagen bij VTM Nieuws

Een uitgelekte, scherpe brief aan de directie als kookpunt van een jarenlange machtsstrijd op de redactie. Met twee ontslagen hoofdredacteurs tot gevolg, en de kijker die vrijdag ineens ingekort ‘noodnieuws’ kreeg op tv. Geroep en gescheld op de werkvloer. En schaamte ook, om de geleden imagoschade. Het is duidelijk: ‘VTM Nieuws’ zit in een malaise. En zeggen dat het begon met dat ene mailtje.