Helpt Opglabbeekse kooi wasbeer die Maastricht opschrikt te vangen?

De wasbeer die de voorbije dagen in Maastricht gespot is en zelfs al een inwoonster heeft gebeten, is nog niet gevonden. “Maar dat is ook niet zo eenvoudig”, zegt Marian van Keulen, manager bij de Dierenambulance Zuid-Limburg. Ze heeft groen licht gekregen van de Nederlandse gemeente en de provincie om een vangkooi uit te zetten voor het dier “Hier moest speciaal een vergunning voor worden aangevraagd dus de voorbereidingen nemen wat tijd in beslag.”