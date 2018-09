Geen bont op catwalks tijdens London Fashion Week

Londen Fashion Week zal de allereerste modeweek zijn die er in slaagt om bont compleet te bannen. Dat meldt British Fashion Council. Volgens de koepelorganisatie van Britse ontwerpers hebben alle deelnemende modehuizen zich geëngageerd om ditmaal geen bont in hun collecties te verwerken.

Tijdens Londen Fashion Week zal er geen bont op de catwalks verschijnen. Dat blijkt uit een bevraging van de Britse koepelorganisatie van ontwerpers, British Fashion Council, bij alle deelnemende modehuizen. "Het bannen van bont is de voortzetting van de trend om steeds meer voor alternatieve materialen te kiezen", benadrukte Caroline Rush van British Fashion Council.

Dankzij de huidige ban is Londen Fashion Week de allereerste modeweek die volledig bontvrij zal zijn. Ongetwijfeld heeft de onverzetbaarheid van Britse dierenrechtenorganisaties daartoe voor een groot stuk bijgedragen. In 2015 werden er tijdens de modeweek zelf 25 protestacties gevoerd, in 2017 liep dit cijfer al op tot 250.

London Fashion Week vindt plaats van veertien tot achttien september. Bekende modehuizen zoals Burberry, Victoria Beckham, Chirstopher Kane en Erdem zullen er hun - bontvrije - collecties voor het eerst voorstellen. Burberry kondigde op donderdag zelfs al aan om voortaan nooit nog bont te gebruiken.