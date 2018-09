Minister Bacquelaine wil halftijds pensioen invoeren vanaf 2020

Themabeeld Foto: An Nelissen

Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) wil het ten laatste vanaf 2020 mogelijk maken om halftijds op pensioen te gaan. Dat zegt hij in een interview met de kranten van Sudpresse.

De minister zegt te hebben geluisterd naar de werknemers “die het wensen wat rustiger aan te doen en zich niet meer in staat voelen om te blijven voltijds werken”. Begin oktober is hij dan ook van plan een voorstel neer te leggen op de ministerraad. Er is wel al een principeakkoord binnen de regering.

Vanaf 60 jaar zal men in het systeem kunnen instappen, indien de voorwaarden voor vervroegd pensioen vervuld zijn. “Men zal dus halftijds blijven werken en halftijds betaald worden maar ook de helft van het pensioen krijgen”, aldus de minister. “Aangezien men ook nog werkt, zullen ook nog rechten worden opgebouwd voor een volledig pensioen. Elk jaar zal zo tellen voor een half”.

De minister rekent op een stemming voor het einde van de legislatuur zodat het systeem ten laatste in januari 2020 in werking kan treden. Als de oppositie meewerkt, kan het systeem zelfs vroeger - in juli 2019 - van kracht worden, aldus nog de minister.