Vlaams Bouwmeester: “We zijn een bouwkundige bananenrepubliek”

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck wil dat de Vlaanderen de ruimtelijke ordening weer grotendeels in eigen handen neemt, en die niet langer aan de gemeenten overlaat. “De autonomie van gemeenten is doorgeschoten. Het maakt ons tot een bananenrepubliek, waarbij het kluwen aan regelgeving enkel goed is voor advocaten”, zo zegt hij zaterdag in Het Nieuwsblad en De Standaard.