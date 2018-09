Politie aanvaardt door tekort ook ongeschikte kandidaten: “Ik heb iets tegen moslims”

Door het grote tekort aan politieagenten, mogen heel wat tal van kandidaten die ongeschikt bevonden worden tijdens de selectie er tóch aan de slag. “De lat wordt bijna op de grond gelegd.”

Iemand die onder invloed was van xtc, speed en cocaïne achter het stuur. Iemand wiens familiale banden met Syriëstrijders volgens een analyse “een groot risico” vormen. Iemand die verklaarde “iets tegen moslims” te hebben.

Zij raakten allen door de selectie om politieman te worden en aan een opleiding te starten aan de politieschool – waar bijna iedereen slaagt – ondanks meerdere signalen tijdens het selectieproces dat ze ongeschikt waren om bij de politie te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van De Standaard.

Politieke druk

“Absoluut geen politiemateriaal”, staat er over één rekruut in documenten die deze krant kon inkijken, nadat was gebleken dat de man in het verleden cannabis had ingevoerd vanuit Nederland. “Absoluut niet open en eerlijk over zijn antecedenten. Ook in de toekomst uit de organisatie te weren.”

De Standaard kon voor dit dossier tientallen documenten over deelnemers aan de selectieproeven om tot de politieopleidingen toegelaten te worden inkijken. Verder werden interne nota’s, verslagen en presentaties bekeken. We spraken daarnaast met verschillende mensen die nauw betrokken zijn bij de selectie van politiepersoneel.

Zij spreken over politieke druk om de streefcijfers van nieuwe rekruten tot elke prijs te halen. De politie kampt immers met grote tekorten, en slaagt er niet in voldoende personeel aan te trekken. “De meest ridicule dossiers moeten erdoor, vooral als de datum nadert waarop nieuwe opleidingen beginnen”, zegt een betrokkene. “Er komen mensen door die we nooit bij de politie willen zien werken”, zegt een tweede bron.

Jambon ontkent

Criminologe Sofie De Kimpe (VUB) reageert verbaasd op de voorgelegde voorbeelden van mensen die toch doorgelaten werden. “Jongeren begaan misstappen”, zegt De Kimpe. “Maar iemand selecteren die vluchtmisdrijf heeft gepleegd of betrapt is met vijftien pillen xtc, strookt niet met het reglement op het politiestatuut.”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), bevoegd voor politie, ontkent die aantijgingen “in alle mogelijke toonaarden”.

“De lat wordt allerminst lager gelegd”, reageert zijn woordvoerder. “Het is net omgekeerd.” Minister Jambon werkt al een tijdlang aan een hervorming van de selectieprocedure. “Het wordt sommigen blijkbaar te heet onder de voeten”, klinkt het.

De federale politie zegt dat het “inderdaad de bedoeling is om het aantal aspiranten te verhogen”. Maar, voegt ze toe, “de aantallen worden niet op maat van de behoeften afgestemd, en van politieke druk is geen sprake”.