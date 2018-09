Nadal geeft op en doet Del Potro finale op US Open cadeau

Juan Martín del Potro staat voor het eerst sinds 2009 opnieuw in de finale van een grandslamtoernooi. De 29-jarige Argentijn ging in de halve finale van de US Open voorbij Rafael Nadal. De Spanjaard gaf op met een blessure aan de rechterknie nadat hij de eerste twee sets met 7-6 en 6-2 had verloren. In de finale neemt Del Potro het op tegen Novak Djokovic of Kei Nishikori. Del Potro won in 2009 de US Open, zijn enige grandslamzege tot nu toe. Nadal gaf eerder dit jaar ook al geblesseerd op in de kwartfinale van de Australian Open.

“In de tweede of derde wedstrijd hier, kreeg ik pijn aan mijn knie”, vertelde Nadal achteraf. “En na enkele punten in de eerste set voelde ik die pijn terugkomen. Ik deed meteen teken aan mijn box dat ik opnieuw last had. Ik heb geprobeerd om mijzelf aan te passen en zo lang mogelijk te wachten in de hoop dat het op een gegeven moment over zou gaan. Maar het werd niet beter. En op een gegeven moment moet je een beslissing nemen. Ik vind het uiteraard helemaal niet leuk dat ik hier vroegtijdig van de court moest stappen.”

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: USA TODAY Sports