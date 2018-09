KILT OP DE KNIEËN

De supporters van de Rode Duivels mogen op beide oren slapen. De derde plaats op het WK is uitblinker Eden Hazard en zijn ploegmaats niet naar het hoofd gestegen. Gisteren werd Schotland vrolijk in de pan gehakt. 0-4 flikkerde op het scorebord van Hampden Park. Wat onthouden we verder nog uit deze vriendschappelijke interland? Castagne en Vanaken maakten een mooi debuut, Tielemans toverde op het middenveld en Batshuayi is nog altijd een scoremachine.