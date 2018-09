Rugnummers 21 en 18. Ze kregen vrijdagavond in Hampden Park onze extra aandacht. De eerste omdat hij bij KRC Genk doorbrak, de tweede omdat hij in Lommel (en Eindhoven) leerde voetballen. Timothy Castagne en Hans Vanaken debuteerden bij de Rode Duivels en hielden daar een fantastisch gevoel aan over. “Hier hebben we altijd van gedroomd”, lachten de twee.