‘Moeilijkste directeur van het land’ blijft thuis, personeel gaat weer aan het werk op school

De omstreden directeur van het Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO) van De Panne heeft zich afwezig gemeld. Hij neemt zijn functie voorlopig niet op. Na deze mededeling ging het personeel van de school terug aan het werk.

Alle personeelsleden hadden zich eerder collectief ziek gemeld uit onvrede met de terugkeer van een oud-directeur. Over directeur Thiérry Tachel waren er heel wat klachten, sommigen spraken over een heus schrikbewind. De voorzitter en ondervoorzitter van de schoolraad lieten in een officiële mededeling ook al weten dat ze de zeventien ‘zieke’ personeelsleden steunen. Volgens hen was de huidige crisis erg voorspelbaar en ze betreurden dat de bevoegde instanties de zaken op hun beloop hebben gelaten.

Even leken alle problemen van de baan toen de directeur een tijdje terug verhuisde naar Limburg. Maar daar kwam het ook al gauw tot conflicten met de leerkrachten op zijn nieuwe school, en nadat zijn proeftijd in de school in Hasselt niet verlengd werd, keerde de directeur terug naar de kust. Gezien zijn vaste benoeming moest de school hem zijn functie teruggeven.

Nu de directeur voorlopig niet terugkomt, is het probleem voorlopig opgelost. De lessen starten op 10 september