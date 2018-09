Politie zet Nederlands-Limburgse woonwijk af in zoektocht naar verdachte met openstaande celstraf

De politie heeft vrijdagavond de wijk Limbrichterveld in Sittard in Nederlands Limburg afgezet omdat ze op zoek is naar een man die nog een celstraf heeft openstaan.

De verdachte werd rond half acht in de wijk aangetroffen met een andere man op een scooter. Er was volgens de politie sprake van een ‘verdachte situatie’. “Op het moment dat wij hem wilden controleren, vluchtte hij”, aldus een woordvoerder van de politie.

Wat die ‘verdachte situatie’ precies was, wil de woordvoerder nu niet zeggen. Eentje is aangehouden en de andere is er dus vandoor gegaan. Of degene die al aangehouden is ook nog een celstraf of een boete heeft openstaan, wordt nu uitgezocht, meldt de politie.

Afgezet

De politie heeft in de zoektocht naar de man de complete wijk afgezet en ook een helikopter ingezet. Er is een summier signalement vrijgegeven van de verdachte. Hij draagt een blauwe spijkerbroek, zwarte handschoenen en zwarte schoenen.

Op dit moment doet de politie geen verdere uitspraken over waar de man voor gezocht wordt. Even voor half tien werd de zoekactie afgerond. De verdachte is nog niet aangetroffen, maar zijn identiteit is wel bij de politie bekend. Agenten hopen hem later alsnog te kunnen aanhouden.