Met Goudskool en Print City in de Molenstraat en Boost Bar in de Stationstraat is Genk drie Stadsfabriekjes rijker. Dat brengt het aantal actieve Stadsfabriekjes op zes. Inmiddels kreeg de stad Genk ook honderd aanvragen voor het ondersteuningsprogramma. “Daarvan zijn er veertig geselecteerd die potentieel hebben, waaronder een spookhuis, en dus kans maken om erkend te worden als Stadsfabriekje”, zegt schepen van werk Angelo Bruno (Pro Genk).