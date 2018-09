Zondag kan u in heel Vlaanderen op meer dan vijfhonderd locaties terecht voor Open Monumentendag. Ook in onze provincie is er heel wat moois te bezichtigen. Zo wordt in Leopoldsburg het Chinees Paviljoen voor de allereerste keer opengesteld, in de aanloop naar de bouw van het militair museum. En in de abdij van Herkenrode stellen Chinese fotografen persoonlijk hun werk voor.