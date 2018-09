Vandaag start de oorlog tegen de plastic soep

San FranciscoWat zes jaar geleden nog een van de pot gerukt idee leek, wordt vandaag concreet. De Nederlandse milieuactivist Boyan Slat, amper 24, start eindelijk met The Ocean Cleanup, zijn ambitieuze missie om de plastic soep van 80.000 ton afval in de Stille Oceaan op te kuisen. Zaterdagmiddag wordt in San Francisco de eerste van zestig plasticvangers te water gelaten. Met deze 600 meter lange U-vormige bezems wil Slat op vijf jaar tijd 40.000 ton plastic afval uit de zee vissen. “Ik heb er vertrouwen in dat het systeem werkt”, zegt Slat.