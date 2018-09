De absolute top van de koningsklasse van de karting strijdt dit weekend in Genk om de wereldtitel. Opoeterenaar Rick Dreezen (28) rekent zichzelf bij de kanshebbers. “Zeven jaar geleden was ik topfavoriet en is het fout gelopen. Daar heb ik me lang slecht over gevoeld. Dit wordt misschien mijn laatste kans. Ik ga voor de overwinning, maar ook om te genieten. Ik heb deze race helemaal anders voorbereid.”