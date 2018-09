Limburgse wegen onder constructie

HASSELTBegin dit jaar maakte Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een dynamische lijst bekend met de gevaarlijkste punten op Vlaamse wegen, die worden aangepakt. Waaronder: 34 zwarte punten in Limburg. Op acht zwarte punten zijn de werken intussen begonnen of uitgevoerd. “Voor vijf andere gevaarlijke punten starten de werken dit najaar of in de loop van 2019”, aldus Wegen en Verkeer Limburg.