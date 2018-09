Uiterlijk lijkt Jerry Leenaers uit Hasselt een gezonde man van 43 jaar, maar de werkelijkheid vertelt een heel ander verhaal. Jerry lijdt aan jongdementie, een ziekte die verwoestend uithaalt in zijn hoofd. “We moeten nu al afscheid nemen, want hij is beetje bij beetje aan het verdwijnen”, zegt zijn vrouw Saskia Frederix (45).