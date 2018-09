De droom was goud op het EK in Glasgow, de realiteit was een ziekenhuisbed op een spoedafdeling in Antwerpen. Op 30 juli - een dag voor zijn vertrek naar Schotland - werd Pieter Timmers (30) geveld door een virale hersenvliesontsteking. “Ik besef steeds beter hoe goed ik ervan afgekomen ben”, verklaart de Beringenaar, die dit weekend zijn comeback maakt in het Russische Kazan.