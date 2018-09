Zondag start op Eén het derde seizoen van ‘Professor T.’, de laatste dertien afspraken met de autistische en weinig genietbare politie-adviseur Jasper Teerlinck, vertolkt door Koen De Bouw (53). De Bouws vizier staat alweer op nieuwe projecten, in binnen- en buitenland. “Het zwarte gat is een gevoel dat me vreemd is.”