Gedaan met kamperen voor de schoolpoort

HasseltHet is vanaf volgend schooljaar afgelopen met ouders die voor de schoolpoort hun tentje opslaan of hun caravan parkeren om hun kinderen in te schrijven. Scholen met een capaciteitsprobleem zijn verplicht om te werken via een digitale aanmelding, op een website dus. Als ze dat niet doen, mogen ze ook geen kinderen weigeren. In het basisonderwijs krijg je voorrang in de school van je keuze op basis van de afstand tussen klas en woonplaats. In het secundair gebeurt dit via een loterij.