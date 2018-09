Rode Duivels swingen verder na het WK: 0-4 na demonstratie tegen zwak Schotland

Welke decompressie? Wie dacht dat de Rode Duivels verzadigd zouden zijn na een schitterend WK in Rusland, weet na vrijdagavond wel beter. De Belgen gingen in hun eerste interland na de derde plaats in Rusland gewoon verder op hun elan en versloegen een zwak Schotland met 0-4. Tegen een erg defensieve tegenstander brak Lukaku de ban voor de pauze, in een dol kwartier na de rust legden Eden Hazard en Michy Batshuayi (2x) de eindstand al vast. Nieuwkomers Castagne, Vanaken en Verstraete mochten in Schotland hun debuut maken.

Bondscoach Roberto Martinez verraste met zijn basisopstelling. Dat Tielemans de vervanger van de geblesseerde De Bruyne was, hadden we vooraf voorspeld. Maar dat ook Timothy Castagne, Dedryck Boyata, Thorgan Hazard en Moussa Dembélé aan de partij in Hampden Park mochten starten hadden we niet zien aankomen. Boyata kreeg rechts achterin de voorkeur op Toby Alderweireld, die deze week voor het eerst vader was geworden. Thorgan Hazard (links) en Timothy Castagne (rechts) mochten de volledige flank voor hun rekening nemen in plaats van Yannick Carrasco en Thomas Meunier. Dembélé nam de rol van Axel Witsel als stofzuiger op het middenveld voor zijn rekening.

Timothy Castagne Foto: BELGA

De Schotten begonnen met veel respect voor de Belgen aan de match. Dat betekende: een defensieve 5-4-1-opstelling, de Rode Duivels aan de eigen zestien meter opwachten en loeren op die ene countermogelijkheid. Een tactiek die de Belgen de komende jaren nog wel vaker zullen moeten proberen te ontwrichten. De Rode Duivels hadden het er in ieder geval bijzonder moeilijk mee. Enkele ongevaarlijke afstandsschoten van Mertens, Hazard en Tielemans, meer leverde het niet op. Door het ultradefensieve spel van de Schotten kreeg het matig volgelopen Hampden Park aanvankelijk weinig te zien van het swingende voetbal waarmee de Belgen in Rusland de wereld veroverden.

Tot in de 28e minuut de thuisploeg zichzelf de das omdeed. McGinn speelde aan de rand van de eigen grote baklijn de bal kwijt aan Dembélé. De Tottenham-middenvelder bediende meteen Thorgan Hazard, die op zijn beurt Romelu Lukaku het openingsdoelpunt op een schoteltje aanbood. Voor de nummer negen van de Rode Duivels al zijn 41e interlandgoal in 76 matchen.

De 0-1 van Lukaku Foto: REUTERS

Vlak de rust troffen de Rode Duivels nog twee keer het doelhout. Vincent Kompany knikte een hoekschop op de bovenkant van de lat, Romelu Lukaku trof in de rebound van dichtbij de paal nadat Eden Hazard net daarvoor niet voorbij doelman Gordon op zijn weg had gevonden. Aan overkant kreeg Courtois - voor de gelegenheid met gouden handschoenen - evenveel werk als in zijn eerste match bij Real Madrid.

Het niet onverdienstelijke debuut van Timothy Castagne duurde uiteindelijk 45 minuten. Na de pauze werd de speler van Atalanta op rechts vervangen door Thomas Meunier. Carrasco en Batshuayi kwamen halfweg in de plaats van Mertens en Lukaku. Vermaelen mocht speelminuten opdoen ten koste van Kompany. Nog voor de vier invallers de tijd kregen om in de match te komen had Eden Hazard er al 0-2 van gemaakt. Net zoals op het WK deed hij dat met een klasseflits: bal even stilleggen in de zestien meter om vervolgens na pijlsnel voetenwerk verschroeiend door de handen van een grabbelende Schotse keeper te knallen.

Foto: Photo News

De Schotten waren amper bekomen van dat tweede tegendoelpunt of het stond al 0-3. Van de defensief sterk georganiseerde tegenstrever van de eerste helft bleef na enkele wissels helemaal niets meer over. Net zoals bij het openingsdoelpunt veroverde Dembélé de bal diep op de helft van de Schotten. Eden Hazard bediende vervolgens Batshuayi die Craig Gordon alweer het nakijken gaf. Met een doelpunt en een assist achter zijn naam mocht aanvoerder Hazard na 55 minuten gaan douchen. Hans Vanaken werd zo de zesde Belgische debutant onder het bewind van Martinez.

Ook zonder Hazard ging de Duivelse doelpuntenkermis gewoon verder. Dit keer was het Tielemans die de bal recupereerde en Batshuayi aanspeelde. De Valencia-spits maakte er niet veel woorden aan vuil en vlamde van buiten de grote rechthoek de 0-4 op het scorebord. Het belette de Schotse bondscoach Alex McLeish (Racing Genk) niet om lustig verder te gaan met wisselen. De Rode Duivels gingen er nonchalanter door spelen en de thuisploeg kreeg zowaar twee echte doelkansen. De gouden handschoenen van Courtois voorkwamen echter de eerredder van Naismith .

Komende dinsdag spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd met inzet na het WK. Dan trekt België naar IJsland voor hun eerste groepsmatch in de nieuwe Nations League. Op bezoek in het hoge noorden zullen de Belgen allicht een iets stuggere tegenstrever treffen.