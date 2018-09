Rapper Mac Miller, ex van Ariana Grande, overlijdt op 26-jarige leeftijd na overdosis

Mac Miller en Ariana Grande in betere tijden. Foto: Isopix

De Amerikaanse rapper Mac Miller is overleden. Dat schrijft entertainmentwebsite TMZ. “Agenten hebben vrijdagmiddag omstreeks 12 uur het levenloze lichaam van het slachtoffer gevonden in zijn huis in San Fernando Valley”, meldt de politie aan het medium.

Mac Miller in de AB in Brussel in 2012. Foto: Koen Bauters

Het ging al een tijd niet goed met Miller, die in 2014 al rapte over zijn problemen met druggebruik in de autobiografische mixtape ‘Faces’.

Ruim drie maanden geleden brak de rapper nog met zangeres Ariana Grande na een relatie van twee jaar. Een maand nadat ze uit elkaar gingen, verloofde Grande zich met zanger Pete Davidson. Later zei ze dat ze de relatie met Miller “ongezond” vond en dat “ze het beu was om zijn babysitter te zijn”.

Eind augustus werd de rapper nog gearresteerd voor rijden onder invloed. Hij crashte met zijn wagen tegen een lantaarnpaal en vluchtte weg zodra hij bij bewustzijn was. Daarvoor moest Miller nog voor de rechter verschijnen: er hing hem een straf van zes maanden cel en een geldboete van 1.000 dollar op het hoofd.

In oktober zou Mac Miller opnieuw op tournee gaan om zijn nieuwste plaat ‘Swimming’ aan zijn fans te laten horen.