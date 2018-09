Van Avermaet (2de) en Stuyven (3de) botsen op herboren Matthews in Québec

Een keer tiende, een keer vijfde, een keer derde en gisteren voor de vierde keer tweede. Niemand is regelmatiger in de GP Quebec dan Greg Van Avermaet, maar die zege blijft uit. “Ik deed een prima lange sprint, maar Matthews was gewoon te sterk en te snel.” Jasper Stuyven (derde) beaamt: “Het was een speer. Niks aan te doen.”

8 millimeter. Kleiner dan de nagel van een pink, maar voor Michael Matthews maakt het een wereld van verschil. Ontgoocheling na ontgoocheling in het voorjaar en de Tour, maar de laatste weken is de Australische kopman van Sunweb weer op dreef. Twee weken terug won hij in Geraardsbergen de slotrit van de BinckBank Tour. Gisteren won hij in Quebec zijn eerste eendagswedstrijd in de WorldTour. De reden van die wedergeboorte: het zadel van zijn wedstrijdfiets dat 8 millimeter lager staat. “Ik voelde mij al een heel jaar goed op training, maar in de koers kwam het er niet uit. Ik wist niet wat er scheelde, tot ik een paar weken terug de zadelhoogte van mijn wedstrijdfiets opmat. Het stond 8 millimeter hoger dan het zadel op mijn trainingsfiets”, aldus Matthews. Hallucinant, wetende dat profrenners al voelen wanneer hun zadel ook maar één millimeter zakt of verhoogt.

Op de streep in Quebec was de voorsprong van Matthews behoorlijk meer dan enkele millimeters. Na de lastig oplopende slotkilometer had hij nog alle tijd en ruimte om uitgebreid te vieren. Greg Van Avermaet strandde voor de vierde keer in Quebec op de dichtste ereplaats. “Dit is toch een beetje frustrerend. De voorbije twee jaar werd ik hier tweede achter Sagan, maar was ik wel sneller dan Matthews. Ik zette van ver de sprint aan. Dan maak ik meer kans, maar op 150 meter kwam Matthews naast mij en hij ging er vlot over. Hij was gewoon de sterkste. Maar het is jammer dat ik terug in een periode van ereplaatsen beland.”

Voor de kopman van BMC was het zijn eerste wedstrijd na een rustperiode van negentien dagen. “De benen voelen terug fris aan, maar dit gevoel en resultaat is geen verrassing voor mij. Er is ook niet ontzettend hard gekoerst, dus een echte waardemeter is dit niet. Ik snap sommige ploegen niet dat ze met mannen als Matthews en ik zo naar de slachtbank gaan.”

In het zog van Van Avermaet stond met Jasper Stuyven nog een Belg op het podium. De man uit Heverlee bevestigde zijn topvorm van de BinckBank Tour en de tweede plaats van in Parijs-Brussel vorige week. “In de sprint koos ik het wiel van Greg. Ik wou lang wachten met mijn versnelling, maar uiteindelijk bleek er niet meer in te zitten dan Greg zijn zog te volgen. Aan Matthews was niks te doen: een speer. Ik ben tevreden met deze derde plaats: een podiumplek in de WorldTour. Daar kan je mee thuis komen. In dit tweeluik heb ik op zondag in Montréal altijd een beter gevoel dan in Quebec. Misschien zit er dan nog iets meer in.” Een stelling die Van Avermaet beaamde.

