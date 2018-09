Obama haalt voor het eerst openlijk uit naar Trump: “Slechts één groep die het huidige machtsmisbruik kan controleren”

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft vrijdag tijdens een toespraak voor het eerst met naam en toenaam uitgehaald naar Donald Trump en de Republikeinse partij.

Obama was vrijdag te gast aan de universiteit van Illinois, waar hij een prijs in ontvangst nam. Tijdens zijn toespraak haalde hij voor het eerst zo openlijk uit naar het beleid van zijn opvolger, Donald Trump. Obama voert immers mee campagne voor de Democraten in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van 6 november.

‘Binnen twee maanden hebben we de kans onze politiek terug een schijn van gezond verstand te geven. Er is slechts een groep die het huidige machtsmisbruik kan controleren, en dat zijn jullie, de kiezers’, sprak Obama.

De Democraat beschuldigde de Republikeinen er vervolgens van te weigeren in te gaan tegen het beleid van Trump, en dus te weigeren de democratie veilig te stellen. ‘De grootste bedreiging voor onze democratie zijn niet Donald Trump en de Republikeinen in het Congres. De grootste bedreiging voor onze democratie is onverschilligheid. De grootste bedreiging voor onze democratie is cynisme.’

‘Mocht u denken dat verkiezingen niet belangrijk zijn, dan hoop ik dat de voorbije twee jaar het tegendeel hebben bewezen’, vervolgde Obama. ‘Het beleid van verdeeldheid, wrok en paranoia hebben hun thuis gevonden in de Republikeinse Partij.’

Trump niet onder de indruk

Willen de Democraten in november terug de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden in handen krijgen, dan moeten ze 23 extra zetels in handen zien te krijgen. In de Senaat moeten ze twee zetels afsnoepen van de Republikeinen.

Trump liet intussen al verstaan niet onder de indruk te zijn van de speech van Obama. ‘Het spijt me. Ik heb ernaar gekeken, maar ik viel in slaap’, zei hij tijdens een bijeenkomst om geld in te zamelen in North Dakota. ‘Obama blijkt heel, heel erg goed te zijn om in slaap te kunnen vallen.’