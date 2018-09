Guus Hiddink moet Chinees voetbalelftal naar Olympische Spelen leiden

Guus Hiddink keert terug als coach. De 71-jarige oud-trainer van onder meer PSV, Real Madrid en Oranje bevestigde tegenover het Nederlandse Veronica Inside dat hij coach wordt van het Chinees olympisch elftal. “Doel is kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio”, zegt Hiddink.

Volgens Hiddink gaat hij aan de slag als manager naar Engels model. “Ik was bijna met pensioen, maar dit is een mooie klus.” China nam in 2008 in Peking voor de laatste keer met een voetbalelftal deel aan de Spelen.

In het seizoen 2015-2016 was Hiddink voor het laatst actief, als interim-coach van Chelsea. Daarvoor was hij, voor de tweede keer, bondscoach van Nederland. In die hoedanigheid werd hij na tegenvallende resultaten vroegtijdig weggestuurd.

In 1998 loodste Hiddink Oranje op het WK in Frankrijk naar de halve finales. Hij maakte ook furore door hetzelfde resultaat met Zuid-Korea te behalen op het WK van 2002. Verder won Hiddink onder meer de Europa Cup 1 met PSV (1988) en de Wereldbeker met Real Madrid (1998).