Lambrecht knap vierde in bergrit, maar keert zaterdag terug naar huis

Bjorg Lambrecht fietste vrijdag naar een vierde plaats in de dertiende etappe van de Vuelta. “Ik had niet gedacht dat ik zo’n mooi resultaat zou behalen”, bekende hij na afloop.

Lambrecht was met nog vier andere renners van Lotto Soudal mee in de vroege vlucht van 32. “Ik heb gewoon het advies gevolgd van Maxime Monfort”, liet hij na afloop optekenen door zijn team. “Hij raadde me aan om in mijn eigen ritme naar boven te rijden en al niet meteen het gashendel volledig open te zetten aan de voet van de klim. Ik zag renners zoals Ilnur Zakarin van mij wegrijden, maar toch kon ik onderweg nog heel wat andere renners oprapen en ging ik hem ook voorbij, ook al zag ik enorm af op die steile stukken op het eind.”

Een vroege vlucht met 32 renners reed weg. “Ik deed er alles aan om in de kopgroep te geraken”, ging hij verder, “met vijf ploegmaten waren we goed vertegenwoordigd vooraan en ik kon voor de slotklim wat krachten sparen en mijn ploegmaten deden het werk. Ik voelde wel wat stress, na al hun werk, dus ik ben zeer trots dat ik hier zo’n resultaat behaal.”

Overigens geeft Lambrecht er na zaterdagavond, zoals vooraf ook aangekondigd, de brui aan in de Vuelta. “Het wordt mijn laatste rit in deze koers. Mijn eerste grote ronde was een geweldige ervaring. Ik ben tweemaal in de top tien geëindigd en ik kreeg enkele nuttige tips van mijn teamgenoten. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat ik soms de groep moet laten rijden als een goed resultaat niet meer mogelijk is, om wat energie te sparen voor een andere dag. Nu bereid ik me verder voor op het WK in Innsbruck bij de beloften. Ik zal enkele trainingen in de Ardennen of de Vogezen doen om het klimritme te behouden. Maar eerst doe ik nog mijn uiterste best in mijn laatste etappe zaterdag in de Vuelta.”