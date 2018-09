De moordstraat van Lanaken: hangt er een vloek boven de Hoenderbroekstraat?

Lanaken -

Hangt er een vloek boven de Lanakense Hoenderbroekstraat? Het lijkt wel. Met de moord op Inge Verstappen, afgelopen maandag, staat de teller van het aantal misdrijven met dodelijke afloop in de straat immers al op vier. Zes weken geleden stierf een baby van amper twee maanden nadat hij door elkaar werd geschud, vorig jaar werd Femke Wetzels (38) doodgestoken en in 1997 stierf Mariëtte Olaerts (43) nadat ze in brand werd gestoken. “Puur toeval”, klinkt het bij buurtbewoners. “Eigenlijk zijn hier nooit strubbelingen in de straat.”