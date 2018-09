Onze huisanalist Johan Vansummeren kiest zijn achttal voor Innsbruck: “Tim en Dylan zijn onze speerpunten”

Maandag maakt Kevin De Weert zijn WK-selectie bekend. Dan weten we welke acht renners de Belgische kleuren op 30 september verdedigen in het Oostenrijkse Innsbruck. Wij vroegen onze huisanalist Johan Vansummeren om in de huid te kruipen van de bondscoach. Rekening houdend met het 259,4 kilometer lange parcours met liefst 4.670 hoogtemeters kiest Summie voor drie Limburgers: Dylan Teuns, Tim Wellens en Ben Hermans. Jelle Vanendert, de vierde gouwgenoot, legt hij in de weegschaal met Dries Devenyns.